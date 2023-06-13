Robert Lewandowski'den flaş Suudi Arabistan sözleri! "Başka önceliklerim var"

Adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Robert Lewandowski geleceğiyle ilgili konuştu.

Suudi Arabistan'ın kendisine ilgisi olmadığını söyleyen yıldız golcü Lewandowski, ''Suudi Arabistan? Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyi düşünmüyorum çünkü düşünecek bir yanı yok. Arabistan'da neler olduğunu görüyorum ancak bu beni ilgilendirmiyor. Benim başka önceliklerim var.'' ifadesini kullandı.

34 yaşındaki yıldız golcünün Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Katalan ekibiyle 46 karşılaşmaya çıkan Lewandowski, 33 gol atarken 8'de asist yaptı.