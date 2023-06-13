Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Robert Lewandowski'den flaş Suudi Arabistan sözleri! "Başka önceliklerim var"
Giriş Tarihi: 13.6.2023 10:43

Robert Lewandowski'den flaş Suudi Arabistan sözleri! "Başka önceliklerim var"

Robert Lewandowski’den flaş Suudi Arabistan sözleri! Başka önceliklerim var

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, hakkında çıkan Suudi Arabistan'a transfer söylentileri hakkında cevap verdi.

Adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Robert Lewandowski geleceğiyle ilgili konuştu.

Suudi Arabistan'ın kendisine ilgisi olmadığını söyleyen yıldız golcü Lewandowski, ''Suudi Arabistan? Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyi düşünmüyorum çünkü düşünecek bir yanı yok. Arabistan'da neler olduğunu görüyorum ancak bu beni ilgilendirmiyor. Benim başka önceliklerim var.'' ifadesini kullandı.

34 yaşındaki yıldız golcünün Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Katalan ekibiyle 46 karşılaşmaya çıkan Lewandowski, 33 gol atarken 8'de asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li isimden yıllar sonra gelen 'kurultay' itirafı! Muharrem İnce'ye böyle operasyon çekilmiş
Sağ yakalanan örgüt üyesi HDP’nin PKK’ya desteğini deşifre etti: İlçe Başkanı gözaltında
19 yıl hapsi istendi ama iki şirketin müdürü
HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AK Partilileri de ikiye böldü
Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş gözaltında! Şoke eden suçlamalar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden Fatih Portakal'a tepki gecikmedi: Kripto muhalif...
SON DAKİKA: Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantı 14 Haziran'da
Sahiplendiremediklerimizden misiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Robert Lewandowski'den flaş Suudi Arabistan sözleri! "Başka önceliklerim var"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA