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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Romain Saiss gemileri yaktı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Romain Saiss gemileri yaktı

İngiltere’ye dönmeyi kafasına koyan 33 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlı yetkililerden transferi için kolaylık bekliyor. Nottingham Forest’ın istediği oyuncu için 4 milyon Euro bonservis belirlendi

Sezonun son bölümünde performansını artıran ve savunmanın önemli bir ismi haline gelen Romain Saiss, İngiltere'ye dönmek istiyor... Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı Faslı stoper, milli takım kampına katılmadan hemen önce yönetimle görüşerek ayrılık talebini iletti. Kulüpte 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun, "Takımdan ayrılmak istiyorum. Bu konuda bana kolaylık sağlamanızı bekliyorum" dediği; Beşiktaşlı kurmayların ise, "Ayrılmak istiyorsan belirlediğimiz rakamı getirmelisin" karşılığını verdiği öğrenildi.

ADA EKİBİYLE GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI
Bu gelişme üzerine ara transfer döneminde 2.5 milyon Euro önerisiyle Beşiktaş'ın kapısını çalan Nottingham Forest bir kez daha masaya geldi. Kartal, İngiliz kulübünden 4 milyon Euro bonservis talep ederken iki taraf arasında görüşmeler hız kazandı. Tecrübeli oyuncunun yazın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Gitmek isteyen gidebilir, kapı açık" yorumunu yapmıştı.

Bu sezon siyahbeyazlı forma ile 26 maça çıkan Romain Saiss, 1 gol, 2 asistlik katkı verirken 2042 dakika sahada kaldı. Yıllık 1 milyon 800 bin Euro garanti paraya oynayan başarılı stoper, 6 yıl forma giydiği İngiltere'ye geri dönmek istiyor.

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Romain Saiss gemileri yaktı
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