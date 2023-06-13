Romain Saiss gemileri yaktı

İngiltere’ye dönmeyi kafasına koyan 33 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlı yetkililerden transferi için kolaylık bekliyor. Nottingham Forest’ın istediği oyuncu için 4 milyon Euro bonservis belirlendi
Sezonun son bölümünde performansını artıran ve savunmanın önemli bir ismi haline gelen Romain Saiss, İngiltere'ye dönmek istiyor... Beşiktaş'ın geçtiğimiz yazWolverhampton'dan bonservissizşekilde kadrosuna kattığıFaslı stoper, milli takım kampınakatılmadan hemen önce yönetimlegörüşerek ayrılık talebini iletti. Kulüpte 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun, "Takımdan ayrılmak istiyorum.Bu konuda bana kolaylık sağlamanızıbekliyorum" dediği; Beşiktaşlı kurmayların ise, "Ayrılmak istiyorsan belirlediğimiz rakamıgetirmelisin" karşılığını verdiği öğrenildi.
ADA EKİBİYLE GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI
Bu gelişme üzerine ara transfer döneminde 2.5 milyon Euro önerisiyle Beşiktaş'ın kapısını çalan Nottingham Forest bir kez daha masaya geldi. Kartal, İngiliz kulübünden 4 milyonEuro bonservis talep ederken iki taraf arasındagörüşmeler hız kazandı. Tecrübeli oyuncunun yazın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Gitmek isteyen gidebilir, kapı açık" yorumunu yapmıştı.
Bu sezon siyahbeyazlı forma ile 26 maça çıkan Romain Saiss, 1 gol, 2 asistlik katkı verirken 2042 dakika sahada kaldı. Yıllık 1 milyon 800 bin Euro garanti paraya oynayan başarılı stoper, 6 yıl forma giydiği İngiltere'ye geri dönmek istiyor.