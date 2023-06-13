Romain Saiss gemileri yaktı

Sezonun son bölümünde performansını artıran ve savunmanın önemli bir ismi haline gelen Romain Saiss, İngiltere'ye dönmek istiyor...Kulüpte 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun,dediği; Beşiktaşlı kurmayların ise,karşılığını verdiği öğrenildi.Bu gelişme üzerine ara transfer döneminde 2.5 milyon Euro önerisiyle Beşiktaş'ın kapısını çalan Nottingham Forest bir kez daha masaya geldi.Tecrübeli oyuncunun yazın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Gitmek isteyen gidebilir, kapı açık" yorumunu yapmıştı.Bu sezon siyahbeyazlı forma ile 26 maça çıkan Romain Saiss, 1 gol, 2 asistlik katkı verirken 2042 dakika sahada kaldı. Yıllık 1 milyon 800 bin Euro garanti paraya oynayan başarılı stoper, 6 yıl forma giydiği İngiltere'ye geri dönmek istiyor.