Romelu Lukaku’nun yeni adresi belli oluyor! Flaş transfer gelişmesi...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Romelu Lukaku ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olabileceği ifade edildi. İşte transfere ait tüm detaylar...

"G.SARAY'IN İLGİLENDİĞİNİ DUYDUM"

Şansal Büyüka'nın "Galatasaray'ın Romelu Lukaku ile ilgilendiğini duydum" açıklaması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Ancak Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirebilmesi için karşısında büyük bir sorun çıktı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Romalu Lukaku'ya dev bir teklifde bulundu. İşte transfer haberinin detayları...

ARABİSTAN'DA ÖZEL GÖRÜŞME

Lukaku'nun Pazartesi günü Al-Hilal yetkilileriyle anlaşmayı görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya geldiği belirtildi.

AL HİLAL'İN TEKLİFİ

Suudi ekibinin oyuncuya 50 milyon dolarlık bir teklif yaptığı ve Lukaku'nun bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.

CHELSEA'NİN İSTEDİĞİ ÜCRET

İngiliz basınına göre; Chelsea'nin Belçikalı oyuncu için 50 milyon euro bonservis talep edeceği ifade edildi.