Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ayrılık sonrası olay yaratan sözler! "Guardiola mı doğruyu yapıyor Jesus mu?"

Fenerbahçe'de sezon başında göreve başlayan ve Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptırıp Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Jorge Jesus'la yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımda yaşanan bu gelişmeyi değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarı Ömer Üründül, Portekizli çalıştırıcıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Ömer Üründül'ün yazısı;

F.Bahçe ligde iyi giderken, medyada Jesus'a övgüler yağarken Jesus'u eleştiren iki kişiden biriyim. Bir üçlü, bir dörtlü defans uygulatmak, defans bloğunun önünde çizgi halinde yakalanarak rakiplere kolay pozisyonlar vermek, üstünde durduğu büyük hatalardı.

Sezon başı Kadıköy'de, Ümraniye karşısında son saniyede beraberlik kurtarıldı. Yine Kadıköy'de Karagümrük karşısında son saniyede galibiyet golü geldi. Ama bu iki maçta toplam 7 gol yendiğini kimse irdelemedi. Benim Jesus için en büyük eleştirim günümüz futbolunda "eşyanın tabiatına aykırı" ciddi kadro istikrarsızlığıydı. Her maça en az 3-4 değişik isimle başlamak ve 60. dakikalarda sürekli 4-5 oyuncu değiştirmek futbol mantığımla kesinlikle bağdaşmayan olaydı. Çeşitli örneklerle bunun çok büyük yanlış olduğunu söyledim. Taşlarla sürekli oynamanın takım oyununu felç edeceğini defalarca vurguladım. Bu görüşümü belgelemek için de her seferinde çeşitli örnekler verdim.

"GUARDIOLA MI DOĞRUYU YAPIYOR JESUS MU?"

Dünya devlerinden Real Madrid, neden Kroos, Casemiro ve Modric ile 8 sene orta sahayı bozmadı. Üstelik de bu bölge için önemli alternatifler varken... Son 2 Dünya Kupası'nda bir ikincilik, bir üçüncülük elde eden Hırvatistan neden senelerdir Rakitic, Modric, Brozovic ve Kovacic'ten başka bir orta saha oyuncusu kullanmadı. Manchester City, Premier Lig ve FA Cup'tan sonra Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı. Bütün sezon müthiş bir performans sergilediler. Guardiola'nın en büyük artısı; kadro istikrarı. Bu şekilde futbolcular birbirlerinin özelliklerini ezberlediler. Guardiola, bir Şampiyonlar Ligi maçında hiç oyuncu değiştirmedi. Finalde de mecburi Kevin De Bruyne değişikliği hariç bir tek son 15 dakikada Walker'i sahaya sürdü. İşte bu şekilde takım oluyorsunuz. Medyada sene başında neticeler iyi giderken övenler, lig sonuna doğru ağır eleştiriler yaptılar. Jesus'u savunanlar da var. Onlara soruyorum; Guardiola, Ancelotti, Klopp mu doğruyu yapıyor, yoksa Jesus mu!

Jesus, 7 milyon Euro para aldı. Ayrıca transfer ettirdiği futbolcuların bir, ikisi hariç hiçbirinden olumlu katkı alınamadı. Aslında Jesus, Başkan Ali Koç kendisiyle devam etmek istese mutlaka kabul ederdi. Ama Ali Koç, gerçekleri son birkaç ayda da olsa gördü. F.Bahçe 10 sene sonra Türkiye Kupası'nı kazandı. Başkan Ali Koç ve camiayı kutlarım. F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıktı. Kupayı kazanan Sevilla'ya kıl payı elendi. Bu başarılarından dolayı eleştirdiğim Jesus'a bir hak teslim etmek objektif yazarlığımın bir görevidir.