Son dakika Galatasaray haberleri: Wanda Nara’dan Galatasaraylıları rahatlatan hamle! Icardi...

Devlet destekli Suudi Arabistan kulüplerinin milyar Dolarlık transfer bütçeleri Avrupa futbolunda dengeleri sarsarken, bu olağandışı furyadan Galatasaray da olumsuz etkilendi. Icardi'yi transfer etmek isteyen Suudi kulüpleri, senelik 20-30 milyon Dolar bandında sözlü tekliflerle Arjantinli yıldızın kapısını çalıyor. Cim Bom'da kırmızı alarm verildi. Wanda Nara'nın mesajı ise taraftarları biraz rahatlattı.

PİYASAYI KASIP KAVURUYORLAR

Şampiyonluğun mimarlarından Mauro Icardi'nin bonservisini almaya çalışırken, Avrupa devleriyle rekabete hazırlanan Galatasaray'ın karşısına çok daha büyük bir engel çıktı. Suudi Arabistan'da devlet destekli futbol kulüpleri, milyar Dolarlık transfer bütçeleriyle Avrupa piyasasını kasıp kavurmaya başladı. Üstelik Suudi kulüplerinin hedefleri arasında Icardi de var.

HENÜZ YANIT VERMEDİ

Geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldıza sözlü olarak senelik 20-30 milyon Dolar bandında transfer teklifleri geldiği ortaya çıktı. Icardi'nin henüz bu tekliflere olumlu veya olumsuz bir cevap vermediği ve süre istediği belirtiliyor.

ASLAN'IN EN BÜYÜK AVANTAJI...

Galatasaray Yönetimi bu flaş gelişme karşısında teyakkuza geçmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar her ne kadar kendi bütçesini sonuna kadar zorlasa da aradaki uçurum endişe yaratıyor. Galatasaray'ın en büyük kozu ise 30 yaşındaki futbolcunun camiayla olan pozitif ilişkisi ve ailece Türkiye'de çok mutlu olmaları.

İKNA TURLARI SÜRÜYOR

İşte bu noktada Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın tutumu da belirleyici unsurlardan biri olacak. Galatasaraylı yöneticiler, hem Icardi hem de Nara ile sürekli iletişim halinde ve ikna turları devam ediyor.

NARA'DAN RAHATLATAN MESAJ

Tam Suudi kulüplerinin transfer için bastırdığı ve "Anlaşma yakın" iddialarının ayyuka çıktığı anlarda Wanda Nara'nın attığı sosyal medya mesajı ise Galatasaray camiasında yüreklere su serpti.

"BİZİMLE KAL"

Twitter'daki bir Galatasaray hesabının kendisi için yazdığı "Bizimle kal, sizi çok seviyoruz" mesajını paylaşan Nara, bir anlamda Suudi kulüplerine sırtını dönerek Cim Bom'a yeşil ışık yakmış oldu. İstanbul'daki yaşamı çok seven Wanda Nara'nın Icardi'yi nereye yönlendireceği büyük merak konusu. [Fanatik]