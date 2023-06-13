Son dakika transfer haberleri: PSG’de yeni Mbappe krizi! Yönetime mektup gönderdi ve...

PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe, takımdan ayrılmak için sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayacağını kulübüne bildirdi.

L'Equipe'in haberine göre 2022 yılında PSG ile sözleşmesini uzun uğraşlar sonucu uzatan Mbappe'nin 2+1 yıllık kontratındaki opsiyon hakkını kullanmak istemediği belirtildi. Mbappe'nin bu isteği sonrası PSG kulübünün ise önümüzdeki yıl oyuncuyu bonservissiz göndermemek için satışına onay vermek zorunda kalması yeni dedikoduları beraberinde getirdi.

Uzun süredir Mbappe'yle ilgilenen Real Madrid'in bol sıfırlı bir teklif yapmaya hazırlandığı da haberin devamında yer aldı.

PSG, 2022 yılında Mbappe'nin sözleşmesini yıllık 100 milyon euro maaşa ek olarak 300 milyon euroya yakın imza parası ödemeyi kabul ederek oyuncusunu takımda tutmaya ikna edebilmişti.

Her fırsatta Real Madrid'de oynamak istediğini belirten Mbappe, bu sezon 43 maçta 41 gol ve 10 asistle takımının lig şampiyonluğuna katkı sağlamıştı.