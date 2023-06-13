Steven Gerrard’ın yeni adresi Al İttifaq oldu!

Futbol dünyasının yıldız isimleri Arap Yarımadası'na göç ediyor. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema gibi futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor.

GERRARD AL İTTİFAQ'TA!

Son olarak İngiltere'de Aston Villa'yı çalıştıran Steven Gerrard, Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttifaq ile anlaşma sağladı. Genç teknik adamın sözleşmesinde yer alan maddeler henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Gerrard'ın takımında eski Fenerbahçeli Marcel Tisserand ve eski Trabzonsporlu Berat Özdemir de bulunuyor.