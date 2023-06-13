Valencia resmen İnternacional’de!

F.Bahçe'debu sezon 29 gol atarak Süper Lig'de kral olan ve sözleşmesi biten Enner Valencia, yeni kontrat teklifini kabul etmeyip sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı. Brezilya kulüplerinden İnternacional, 33 yaşındaki forveti kadrosuna kattığını açıkladı. 13 numaralı formayı giyecek olan Ekvadorlu futbolcu,Sarı-lacivertlilere 2020-21 sezonunda bedelsiz olarak gelen Valencia, burada toplam 116 resmi karşılaşmada ter döktü. Yıldız futbolcu 59 kez fileleri havalandırıp adını kulüp tarihine yazdırdı.