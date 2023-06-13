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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Valencia resmen İnternacional’de!

Valencia resmen İnternacional’de!
F.Bahçe'de bu sezon 29 gol atarak Süper Lig'de kral olan ve sözleşmesi biten Enner Valencia, yeni kontrat teklifini kabul etmeyip sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı. Brezilya kulüplerinden İnternacional, 33 yaşındaki forveti kadrosuna kattığını açıkladı. 13 numaralı formayı giyecek olan Ekvadorlu futbolcu, yeni takımına 3 yıllık imza attı. Sarı-lacivertlilere 2020-21 sezonunda bedelsiz olarak gelen Valencia, burada toplam 116 resmi karşılaşmada ter döktü. Yıldız futbolcu 59 kez fileleri havalandırıp adını kulüp tarihine yazdırdı.

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Valencia resmen İnternacional’de!
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