Ve Dünya devi Manchester United satıldı! Jassim Bin-Hamad Al-Thani...

Dünya devi Manchester United'ın 2005'ten beri sahipleri olan Glazer Ailesi, kulübün satışı için onay verdi. Bir süredir kulübü satmakta inat eden Glazer ailesi, Manchester United'ı Katar Şeyhi Jassim Bin-Hamam Al-Thani'ye satmaya karar verdi.
TARAFTAR, GLAZER AİLESİNİ İSTEMİYOR
Dünya devi Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesini, taraftarlar bu sezon çok eleştirdi. Dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi olan Manchester United'ın uzun süredir bir başarı elde edememesi taraftarı çileden çıkarmıştı.
20 lig şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi galibiyeti olan Kırmızı Şeytanlar'ın son dönemdeki başarısızlığı tepki çekiyordu ve Glazer ailesi taraftarlar tarafından istenmiyordu.
2005 YILINDA GLAZER AİLESİ HİSSELERİ SATIN ALDI
2004 senesinde, iş insanları John Magnier ile J. P. McManus, Sir Alex Ferguson ile ters düştüler. İkili kulüpte %28.7 hisseye sahipti ve anlaşmazlığın ardından kulüpten ayrılma kararı aldılar. Malcolm Glazer, Mayıs 2005'te hisselerini satın aldı. Ardından da kulübün diğer hisselerini topladı.
Glazer Ailesi uzun süredir Katar şeyhi Jassim bin Hamad bin Jassim ile devralma görüşmelerini yapıyordu. Katar'da yayın yapan Al Watan gazetesi devralma işleminin tamamlandığını iddia etti.
Haberde Glazer Ailesi'nin Manchester United'ı Katarlı Jassim bin Hamad Al-Thani'ye satmaya yeşil ışık yaktığı belirtildi. Devralmanın önümüzdeki süreçte resmiyet kazanacağı aktarıldı.