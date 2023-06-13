Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ve Dünya devi Manchester United satıldı! Jassim Bin-Hamad Al-Thani...
Giriş Tarihi: 13.6.2023 17:13 Son Güncelleme: 13.6.2023 17:16

Ve Dünya devi Manchester United satıldı! Jassim Bin-Hamad Al-Thani...

Ve Dünya devi Manchester United satıldı! Jassim Bin-Hamad Al-Thani...

Arap sermayesinin İngiltere futboluna yönelmesinden sonra bir takım daha satıldı. Bir süredir satılması gündemde olan dünya devi Manchester United, kulübün sahipleri Glazer ailesinin onayı sonrası Kata şeyhi Jassim Bin-Hamad Al-Thani'ye satıldı.

Dünya devi Manchester United'ın 2005'ten beri sahipleri olan Glazer Ailesi, kulübün satışı için onay verdi. Bir süredir kulübü satmakta inat eden Glazer ailesi, Manchester United'ı Katar Şeyhi Jassim Bin-Hamam Al-Thani'ye satmaya karar verdi.

TARAFTAR, GLAZER AİLESİNİ İSTEMİYOR

Dünya devi Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesini, taraftarlar bu sezon çok eleştirdi. Dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi olan Manchester United'ın uzun süredir bir başarı elde edememesi taraftarı çileden çıkarmıştı.

20 lig şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi galibiyeti olan Kırmızı Şeytanlar'ın son dönemdeki başarısızlığı tepki çekiyordu ve Glazer ailesi taraftarlar tarafından istenmiyordu.

2005 YILINDA GLAZER AİLESİ HİSSELERİ SATIN ALDI

2004 senesinde, iş insanları John Magnier ile J. P. McManus, Sir Alex Ferguson ile ters düştüler. İkili kulüpte %28.7 hisseye sahipti ve anlaşmazlığın ardından kulüpten ayrılma kararı aldılar. Malcolm Glazer, Mayıs 2005'te hisselerini satın aldı. Ardından da kulübün diğer hisselerini topladı.

Glazer Ailesi uzun süredir Katar şeyhi Jassim bin Hamad bin Jassim ile devralma görüşmelerini yapıyordu. Katar'da yayın yapan Al Watan gazetesi devralma işleminin tamamlandığını iddia etti.

Haberde Glazer Ailesi'nin Manchester United'ı Katarlı Jassim bin Hamad Al-Thani'ye satmaya yeşil ışık yaktığı belirtildi. Devralmanın önümüzdeki süreçte resmiyet kazanacağı aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden Fatih Portakal'a tepki gecikmedi: Kripto muhalif...
CHP’li vekilden şehit cenazesinde provokasyon: İmamın duasını bağırarak bölünce...
CHP'li isimden yıllar sonra gelen 'kurultay' itirafı! Muharrem İnce'ye böyle operasyon çekilmiş
Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak iddia! 30 Mayıs'ta İstanbul'da buluşmuşlar...
19 yıl hapsi istendi ama iki şirketin müdürü
AK Partilileri de ikiye böldü
Sağ yakalanan örgüt üyesi HDP’nin PKK’ya desteğini deşifre etti: İlçe Başkanı gözaltında
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Köylü seçmen' ifadelerine sert tepki: Kılıçdaroğlu özür dilemeli!
HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz
Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında açıkladı: Zengezur Koridoru mesajı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ve Dünya devi Manchester United satıldı! Jassim Bin-Hamad Al-Thani...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA