Ve Dünya devi Manchester United satıldı! Jassim Bin-Hamad Al-Thani...

TARAFTAR, GLAZER AİLESİNİ İSTEMİYOR

Dünya devi Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesini, taraftarlar bu sezon çok eleştirdi. Dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi olan Manchester United'ın uzun süredir bir başarı elde edememesi taraftarı çileden çıkarmıştı.

20 lig şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi galibiyeti olan Kırmızı Şeytanlar'ın son dönemdeki başarısızlığı tepki çekiyordu ve Glazer ailesi taraftarlar tarafından istenmiyordu.