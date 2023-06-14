Brezilya Milli Takımı’nda Jorge Jesus gelişmesi! Kritik tarih...

Katar'daki Dünya Kupası'nda Tite ile hayal kırıklığı yaratan Brezilya'da yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Sambacılar, milli takımın başına İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'yi getirmeyi planlıyor.

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, Globo'ya yaptığı açıklamada bu ayın sonuna kadar Ancelotti ile anlaşma zemini arayacaklarını ifade etti. Brezilya'da alternatif isimler de belirlendi.

Ednaldo Rodrigues, "Evet Ancelotti ile temaslarımız oldu. En geç bu ayın sonuna kadar net bir tavrımız olacak. Bu durumu o zamana kadar açıklığa kavuşturacağız. Ancelotti bizim A planımız olmaya devam ediyor. Umarım görüşmelerimiz işe yarar." ifadelerini kullandı.

Ednaldo, Ancelotti'nin Real Madrid ile olan sözleşmesinin sona erdiği 2024 yılına kadar beklemeyi göz ardı etmemişti. Bu konuya ilişkin konuşan Ednaldo Rodrigues, "Aslında bu ayın 30'una kadar bu A planının ve diğer seçenekler ile ilgili her şey olabilir. Sonra konuşmayı düşünüyorum çünkü yönetim kurulu üyelerimizi dinlemek zorundayım. Oyuncuların da hangi teknik direktörle çalışmak istediklerini dinleyeceğiz. Buna göre biz karar vereceğiz." dedi.

JESUS DA ALTERNATİFLER ARASINDA YER ALIYOR

Globo'da yer alan haberde Ancelotti'den olumsuz yanıt alınması durumunda alternatif isimler öncelik kazanacak.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Tite, Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra ayrıldığından beri milli takım teknik direktörsüz kaldı. Ancelotti ile anlaşma olmazsa Ednaldo bir B planı yapacak. Abel Ferreira ve Fernando Diniz gibi günümüz Brezilya futbolunun öne çıkan isimlerinin yanı sıra federasyonun gündemindeki isimlerden biri de Portekizli Jorge Jesus. Ancak, şu ana kadar herhangi bir görüşme gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra, Jorge Jesus'un Suudi Arabistan milli takımıyla bir anlaşması var, ancak teknik direktör ve ekibi, CBF'nin sonraki adımlarını beklemek için durumu yönetiyor. Brezilya'yı yönetmek Jesus'un en büyük arzusu."