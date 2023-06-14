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Giriş Tarihi: 14.6.2023 10:30

Ianis Hagi'ye Galatasaray talip!

Ianis Hagi’ye Galatasaray talip!

Glasgow Rangers'ın satmak istediği Ianis Hagi'ye Galatasaray'ın talip olduğu öne sürüldü.

Glasgow Rangers'ta zor günler geçiren Ianis Hagi için ayrılık kararı çıktı. Ibrox News'te yer alan habere göre; Rangers Teknik Direktörü Michael Beale her ne kadar basın önünde Ianis Hagi'yi öven ifadeler kullansa da performansından yetersiz olduğunu, bundan daha fazla gelişim göstermeyeceğini ve satılması gerektiğini kulüp yönetimine iletti.

Ianis Hagi'nin de Michael Beale'nin yönetiminde mutsuz olduğu ve başka bir kulübe gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

GALATASARAY VE CELTA VIGO TALİP
Haberin devamında, Ianis Hagi için Galatasaray ve Celta Vigto'nun istekli olduğu belirtildi. Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan İstanbul doğumlu 24 yaşındaki Ianis Hagi, Rangers formasıyla bugüne kadar çıktığı 96 maçta 16 gol atıp 21 asist yaptı.

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Ianis Hagi'ye Galatasaray talip!
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