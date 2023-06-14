İngiliz anahtarı Ryan Kent!

Yeni sezonun ilk transferini Ryan Kent'i alarak yapan F.Bahçe, Horace Armitage ve Dalian Atkinson'dan sonra tarihindeki üçüncü İngiliz futbolcuya imza attırmış oldu. Şimdi gelin, 26 yaşındaki İngiliz sol kanadı tanıyalım:



OYUN ZEKASI ÇOK YÜKSEK

Sağ ayaklı, sol kanatta oynayan, delici, hızlı bir isim. Her iki ayağını da zaman zaman kullanabiliyor. Hem içeriye kat edebiliyor hem de çizgiye etkili inişler ve ortalar yapıyor. En belirgin özelliklerinden birisi, bire birde yakaladığı yüksek başarı ortalaması. Ceza sahası dışından da keskin şutlar çekebilen Kent, topu ayağına aldığında yüksek oyun zekasıyla arkadaşlarına kaliteli paslar veriyor ve pozisyona sokabiliyor.

DAR ALANDA BAŞARILI

Duran toplarda etkili olsa da geride kalan sezonda serbest vuruştan gol bulamadı. Dar alanda da etkili olan yıldız futbolcu, ceza sahası dışından çektiği sürpriz şutlar ve yaratıcılık özellikleri bakımından Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek bir isim.



TEKNİK OLARAK ROSSİ'DEN İYİ

Eksi yönü; savunmaya yardımda zaman zaman zayıf kalıyor ve asisti fazla olsa da skor yapma becerisi düşük... Sarı-lacivertlilerin o mevkide ihtiyacı olan şey; Diego Rossi'den bulamadıkları gol beklentisi. Kent, bu konuda Rossi ile benzer özellikte. Oyun kurma ve teknik olarak ise Uruguaylı'dan bir gömlek üstün.

5 YILDIZLI FORMA PFDK'LIK OLDU!

TFF Hukuk Müşavirliği, Türkiye Kupası'nda, F.Bahçeli oyuncuların seremonide giydiği 5 yıldızlı formaları nedeniyle kulübü PFDK'ya sevk etti. Açıklamada "F.Bahçe'nin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi