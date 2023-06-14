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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Mbappe ayrılık ateşini yaktı!

Mbappe ayrılık ateşini yaktı!

Real Madrid’in peşinde olduğu Fransız yıldız, kulübü PSG’ye sözleşmesindeki opsiyon hakkını kullanmayacağına yönelik mektup gönderdi

Dünyanın en iyi birkaç futbolcusundan biri olan ve adı 3 sezondur Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe ile PSG arasında yeni bir kriz patlak verdi… 2022 yılında uzun görüşmeler sonunda yıllık 100 milyon Euro maaş ve 300 milyon Euro'ya yakın imza parası karşılığında 2+1 yıllık kontrat imzalayan Fransız yıldız, kulübüne opsiyon hakkını kullanmayacağına yönelik mektubu iletti. L'Equipe'te yer alan haberde, bu gelişme sonrası PSG'nin gelecek yıl 24 yaşındaki forveti bonservissiz göndermemek için satışına onay vermek zorunda kalacağı vurgulandı. REAL TEKLİFE HAZIR
Süper starın peşinde olan Real Madrid'in ise astronomik bir teklifle Mbappe'yi kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi. İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak transferin sinyalini vermişti.

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Mbappe ayrılık ateşini yaktı!
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