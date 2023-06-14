Mbappe ayrılık ateşini yaktı!

Dünyanın en iyi birkaç futbolcusundan biri olan ve adı 3 sezondur Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe ile PSG arasında yeni bir kriz patlak verdi… 2022 yılında uzun görüşmeler sonunda yıllık 100 milyon Euro maaş ve 300 milyon Euro'ya yakın imza parası karşılığında 2+1 yıllık kontrat imzalayan Fransız yıldız, kulübüne opsiyon hakkını kullanmayacağına yönelik mektubu iletti.REAL TEKLİFE HAZIRSüper starın peşinde olan Real Madrid'in ise astronomik bir teklifle Mbappe'yi kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi.