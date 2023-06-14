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Giriş Tarihi: 14.6.2023 11:37

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Nelsson'un yerine Brezilya'dan transfer yapacak!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Nelsson’un yerine Brezilya’dan transfer yapacak!

Brezilya medyasına göre; Galatasaray, Santos’un 27 yaşındaki stoperi Eduardo Bauermann ile ilgileniyor. Nelsson’un durumana göre hareket edilecek.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Victor Nelsson'un olası ayrılığı durumunda rotasını Brezilya'ya kıracak. Brezilya medyasında Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Santos'a forma giyen 27 yaşındaki stoper Eduardo Bauermann ile yakından ilgilendiği vurgulandı.

2022 yılında Santos'a transfer olan ve sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan yıldız futbolcu 20 maçta forma giyerken 3 gol ve 1 asist üretti. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Eduardo Baurmann için şimdiye kadar hiçbir bonservis bedeli ödenmedi.

Santos'ta toplamda 78 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 5 gol atarken 2 de asist yaptı. Brezilya Ligi'nde 94 maçta görev alan Euardo 4 gol ve 2 asistle 6 gole katkıda bulundu. Yıldız oyuncu Santos dışında America Futebol Clube, Figueirense, Parana, Capibaribe, Goianiense ve Sporting Club gibi takımların formasını da giydi. (Takvim)

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Nelsson'un yerine Brezilya'dan transfer yapacak!
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