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Giriş Tarihi: 14.6.2023 11:21

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Hollanda'dan Yunan golcu! 8 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Hollanda’dan Yunan golcu! 8 milyon Euro...

Galatasaray 23 yaşındaki Tasos Douvikas’a bonuslarla birlikte 8 milyon Euro teklif etti. Aslan, Hollanda ekibinden gelecek cevaba göre tranferi şekillendirecek.

Galatasaray Utrecht'te forma giyen 23 yaşındaki golcü Tasos Douvikas için resmi girişimde bulundu. Cimbom, genç yetenek için Hollanda ekibine bonuslarla birlikte 8 milyon Euro teklif etti. Sarı-Kırmızılılar'ın 8 milyon Euro'yu uzun vadeli taksitlerle Utrecht'e vermeyi planlıyor. Hollanda ekibinden gelecek cevaba göre transfer şekillenecek.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Douvikas'ın da Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Utrecht, genç yıldızı 2021 yılında Yunan ekibi Volos'tan 1.2 milyon Euro karşılığında renklerine kattı. Kısa süre içinde büyük bir aşama kaydeden genç golcü, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Geride kalan sezonda 38 karşılaşmada forma giyen Douvikas, 22 gol atarken 4 de asist yaptı. Yunanistan Milli Takımı'nda 15 kez forma giyen genç oyuncu 1 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinde 186 maçta görev alan Yunan golcü, 56 gol atarken 14 asiste imza attı. Toplamda 70 gole katkıda bulundu.

26 GOLE KATKI VERDİ

Geride kalan sezonda 38 karşılaşmada forma giyen Douvikas, 22 gol atarken 4 de asist yaptı. Genç golcü, ceza sahasındaki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen olgun futboluyla büyük beğeni topluyor. (Takvim)

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Hollanda'dan Yunan golcu! 8 milyon Euro...
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