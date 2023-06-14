UEFA Uluslar Ligi’nde ilk finalist Hırvatistan! Hollanda finale bir kala elendi...

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 55. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric ve 72. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Hollanda, 90+6. dakikada Noa Lang'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmada, uzatmalara gidildi.