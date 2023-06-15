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Giriş Tarihi: 15.6.2023 10:56

Cüneyt Çakır'da yeni görev!

İHA
Cüneyt Çakır’da yeni görev!

FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, Arjantin’de 20 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2023 FIFA U20 Dünya Kupası finallerinde eğitimci olarak görev aldı.

Arjantin'de 20 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 2023 FIFA U20 Dünya Kupası finallerinde FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, eğitimci olarak yer aldı. Bir Türk hakem eğitimcisinin katıldığı ilk büyük turnuva özelliğini taşıyan şampiyona öncesinde bir haftalık hazırlık kampı yapıldı. Eğitim çalışmalarında hakemlere anlatılan önemli konu başlıkları ve adaptasyon sürecinde görev alan Cüneyt Çakır, maçlar boyunca da hakemlere yaptığı geri bildirimlerle müsabakalara hazırlanmalarını sağladı.
Çakır; 2011, 2013 ve 2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nda hakemlik yaparak ulaşılması güç bir rekora imza atmıştı.

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Cüneyt Çakır'da yeni görev!
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