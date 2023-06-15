Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe, Tarkan Serbest'le prensipte anlaştı!
Giriş Tarihi: 15.6.2023 13:11

Göztepe, Tarkan Serbest'le prensipte anlaştı!

İHA
Göztepe, Tarkan Serbest’le prensipte anlaştı!

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe'nin, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın 29 yaşındaki stoperi Tarkan Serbest ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İzmir temsilcisi iç transferde teknik ekibin raporu doğrultusunda görüşmeler yaparken, dış transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Tarkan Serbest'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların serbest statüde olan 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bu transferin, bir pürüz çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Öte yandan Austria Wien altyapısından yetişen, uzun süre A takım formasını giyen Tarkan Serbest, 2019-2020 sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya gelmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

“Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum” diyerek Suriyeli olduğunu iddia eden şahıs Türk çıktı
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'a: Gazetecilik değil terbiyesizlik
Son dakika: Diyarbakır’da kan donduran olay! Katliam gibi arazi kavgası: 8 ölü 3 yaralı
İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti
Yetti be!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 11 yer sanayi sahası ilan edildi
Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı! Faciadan dönüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı
İsviçre'de alçak gösteri! Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe, Tarkan Serbest'le prensipte anlaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA