Göztepe, Tarkan Serbest’le prensipte anlaştı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İzmir temsilcisi iç transferde teknik ekibin raporu doğrultusunda görüşmeler yaparken, dış transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Tarkan Serbest'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların serbest statüde olan 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bu transferin, bir pürüz çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.Öte yandan Austria Wien altyapısından yetişen, uzun süre A takım formasını giyen Tarkan Serbest, 2019-2020 sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya gelmişti.