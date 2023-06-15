Jorge Jesus’a 3 yılda 42 milyon Euro!

Fenerbahçe'ye veda edip ülkesi Portekiz'e dönen Jesus'un Brezilya hayali bitmiyor. Tecrübeli hoca, Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den olumsuz yanıt almasına rağmen Brezilya Futbol Federasyonu başkanının kendisini aramadığını O Jogo gazetesine verdiği röportajda açıklamıştı. 'Dünya Kupası'nda bir milli takım çalıştırmak istiyorum' diyen Jesus'a, Suudi Arabistan'ın teklifi, son sezonu opsiyonlu 3 yıllık kontrat karşılığında 42 milyon Euro. Ancak Brezilya Milli Takımı koltuğuna kimin oturacağı netleşmeden kurt hoca, 42 milyon Euro'luk teklife evet diyecek gibi görünmüyor.