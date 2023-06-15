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Giriş Tarihi: 16.6.2023 00:00

Napoli'nin yeni teknik direktörü Rudi Garcia oldu

AA
Napoli’nin yeni teknik direktörü Rudi Garcia oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli'de Luciano Spalletti'nin görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Fransız çalıştırıcı Rudi Garcia'nın getirildiği bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisini tanıdığım ve görüştüğümüz son 10 günün ardından Sayın Rudi Garcia'nın Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Kendisine içten şekilde hoş geldin diyorum. Bol şans." ifadelerini kullandı.

Napoli'nin resmi Twitter hesabından da 59 yaşındaki Rudi Garcia'nın takımın yeni çalıştırıcısı olduğu açıklandı.

Fransız teknik adam, Serie A'da daha önce 2013-2016 yıllarında Roma'yı çalıştırmıştı.

Napoli, Luciano Spalletti yönetiminde Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.

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Napoli'nin yeni teknik direktörü Rudi Garcia oldu
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