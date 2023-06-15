Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şanlıurfaspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi
Giriş Tarihi: 15.6.2023 21:10

Şanlıurfaspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi

DHA
Şanlıurfaspor, Spor Toto 1’inci Lig’e yükseldi

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi. Sarı-yeşilli takıma galibiyeti getiren golleri Behlül Aydın ve Mert Çapar (2) kaydetti.

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi. Sarı-yeşilli takıma galibiyeti getiren golleri Behlül Aydın ve Mert Çapar (2) kaydetti.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

BUCASPOR 1928: Kıvanç Küçükkarış, Abdullah Balikuv, Onur Özcan, Erhan Kartal (Dk.61 Sadık Baş), Çağrı Giritlioğlu, Ahmet Aslan (Dk. 46 İlhan Depe), Furkan Çil (Dk.61 Taşkın Çalış), Saruhan Fındıkcı (Dk.72 Cuma Menize), Erhan Çelenk, Berke Bıyık (Dk.72 Erhan Şentürk), Mehmet Fuat Gölbaşı

ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Abdulsamet Burak, Mehmet Yiğit, Feyyaz Belen, Cumali Bişi (Dk.87 İbrahim Sürgülü), Mehmet Alp Kurt (Dk.66 Adem Eren Kabak), Erkam Develi (Dk.76 Hüseyin Erkan), Mert Çapar (Dk.76 Doğacan Diker), Behlül Aydın (Dk. 66 Alpay Koçaklı), Kemal Rüzgar

GOLLER: Dk.36 Behlül Aydın, Dk. 52 ve Dk. 56 Mert Çapar (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Cuma Menize (Bucaspor 1928), Erkam Develi - Mert Çapar (Şanlıurfaspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
“Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum” diyerek Suriyeli olduğunu iddia eden şahıs Türk çıktı
Akşener’in eski danışmanı Özvarinli: “İYİ Parti'yi Akşener yönetmiyor! Bu gölge kabine…”
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'a: Gazetecilik değil terbiyesizlik
Yetti be!
Fondaş Cumhuriyet'te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı
İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti
Son dakika: Diyarbakır’da katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi
SON DAKİKA: Merakla beklenen açıklama Cevdet Yılmaz'dan geldi! Yeni OVP için tarih verildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfaspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA