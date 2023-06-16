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Giriş Tarihi: 16.6.2023 12:06

Altay'da Marco Paixao'dan ödeme isyanı!

DHA
Altay’da Marco Paixao’dan ödeme isyanı!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geride bıraktığımız sezon 4'üncü kez gol kralı olan Marco Paixao, kendisine ve takım arkadaşlarına ödeme yapılmadığını duyurdu.

Seçimle yeniden göreve gelen Başkan Ayhan Dündar ve yönetiminin oyunculara alacaklarını yatırmadığını belirten Portekizli santrfor, "Sosyal medyada yalan paylaşımlar yapmayın lütfen. Mesleğimize ve bu sezon hepimizin yaptığı fedakarlığa saygı duyun. Kulüpten herhangi bir ödeme almadık" mesajı paylaştı.
Transfer yasağı bulunan Altay'da alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvuran yabancı oyuncular Paixao, Naderi ve Björkander ödeme yapılmaması nedeniyle serbest kalma hakkı kazandı. Üç yabancısını kaybetme tehlikesi yaşayan Altay'da bazı yerli oyuncuların da Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu öğrenildi. İskelet kadroyu korumak için takıma acilen ödeme yapması gereken yönetimin somut adım atmaması camiayı endişelendiriyor.

BUCASPOR'UN PAIXAO PLANI BOZULDU
TFF 2'nci Lig'de Play-Off finalinde Şanlıurfaspor'a 3-0 yenilerek 1'inci Lig'in kapısından dönen Bucaspor 1928'in geçtiğimiz günlerde Altay'ın usta golcüsü Marco Paixao ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin dün kaybettikleri final öncesinde Portekizli golcüye, "1'inci Lig'e çıkarsak seni kadromuzda görmek istiyoruz" mesajı gönderdiği belirtildi. Bucaspor 1928, yoluna 2'nci Lig'de devam edeceği için kadrosuna yabancı oyuncu transfer edemeyecek. Marco Paixao, son ödeme tarihi olan 10 Haziran'da parası yatırılmayınca serbest kalma hakkı kazandı.

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Altay'da Marco Paixao'dan ödeme isyanı!
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