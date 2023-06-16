Aslan’dan Wout Faes hamlesi!

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaraylı yönetici Erden Timur, geçtiğimiz günlerde Tielemans'ın menajeri ile görüşmüştü. Bu görüşmede Tielemans'ın menajeri Erden Timur'a bir oyuncu tavsiye etmiş ama ismine ulaşılamamıştı. Bu futbolcunun Leicester City takımında forma giyen Wout Faes olduğu ortaya çıktı.

25 yaşındaki Belçikalı stoperin, İngiliz kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Bunun sebebi ise Leicester City'nin küme düşmüş olması. Erden Timur'un bu öneriyi dikkate aldığı Wout Fayes için harekete geçtiği ve karakter analizi yapıldığı öğrenildi.

Leicester ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Wout Faes'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KİRALAMA SEÇENEĞİ DE VAR

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Faes'in opsiyonlu kiralama seçeneğinin de olduğu ifade ediliyor. Leicester City, geçtiğimiz sezon küme düşse de Wout Faes istikrarlı bir görüntü çizdi. 40 maçta takımının formasını giydi. Bu maçlarda 1 gol attı ve 2 de asist yaptı. (Takvim)