Marek Hamsik’ten Trabzonspor’a transfer çağrısı!

Ligin son haftalarında Trabzonspor'da attığı goller ve yaptığı asistlerle fark yaratan Trezeguet, yükselen grafiğini Mısır Milli Takımı'nda da sürdürüyor. Yıldız futbolcu, Mısır'ın Gine'yi 2-1 yendiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Ülkesinin 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 42. dakikada skoru eşitleyen Trezeguet, 79. dakikada ise Galatasaray'ın eski oyuncusu Mostafa Mohamed'e asist yaptı. Arap kulüplerinin ciddi şekilde ilgilendiği Trezeguetiçin Trabzonspor'un 10 milyon Euro bonservis beklentisi var.

FLAVİO'NUN 2 ROTASI VAR

Sezon başında 2 milyon Dolar satın alma opsiyonuyla Al Taawon'a kiralanan Flavio'nun geleceği henüz net değil. Ancak Brezilyalı orta sahanın önünde iki ciddi tercih var. İlki, Suudi Arabistan'da kalmak. Çünkü Al Taawon, Flavio'nun bonservisini almaya sıcak bakıyor. Diğeri ise ülkesine dönmek. Cruzeiro Kulübü, başarılı oyuncuyla yakından ilgileniyor. Flavio'nun yakın zamanda net bir karar vermesi bekleniyor.

"SATKA'YI KAÇIRMAYIN"

Savunmaya iki takviye birden yapacak olan Fırtına'nın gündemindeki oyunculardan biri; Lubomir Satka... Bordo-Mavili formayla futbola veda eden Hamsik, Slovakya Milli Takımı'ndan arkadaşını yönetime teklif etti Lech Poznan ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki stoperin bonservisi elinde bulunuyor. Hamsik'in Satka için oldukça iyi referanslar verdiği ve teknik direktör Nenad Bjelica'nın kararının beklendiği öğrenildi.

Panathinaikos'un kaptanı Kourbelis'le anlaştıktan sonra transferde sessizliğe gömülen Trabzonspor Yönetimi, Orsic ve Petkovic konusunda yoğun temaslarını sürdürüyor. Takviye planlanan diğer mevkiler için de hareketlilik var. Bunlardan biri stoper pozisyonu. Teknik direktör Nenad Bjelica, yüksek maaş alan Bartra ve Denswil'le yolların ayrılması halinde en az 2 oyuncu istiyor. Bu noktada tanıdık bir isimden Trabzonspor'a oyuncu önerisi geldi...

MALİYETİ UYGUN...

Bordo-Mavili formayla futbolu bırakan Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'ndan arkadaşı Lubomir Satka'yı Trabzonspor'a önerdi. Polonya ekiplerinden Lech Poznan ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki oyuncunun bonservis maliyeti bulunmuyor. Dolayısıyla maliyeti de uygun seviyede olacak. Hamsik'in, Satka konusunda oldukça iyi referanslar verdiği ve "Bu oyuncuyu kaçırmayın" dediği öğrenildi. (Fanatik)