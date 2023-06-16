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Giriş Tarihi: 16.6.2023 14:29

Real Madrid'den Kolo Muani atağı! 80 milyon Euro'ya gidebilir

Real Madrid’den Kolo Muani atağı! 80 milyon Euro’ya gidebilir

Eintracht Frankfurt, sezon başında bedavaya transfer ettiği Randal Kolo Muani'yi 80 milyon Euro'ya satabilir. Real Madrid'in Fransız forvetin peşinde olduğu belirtiliyor.

Alman ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un 2022-23 sezonu öncesi bedelsiz olarak Nantes'tan transfer ettiği Randal Kolo Muani, Bundesliga'daki performansıyla dikkat çekmişti. Frankfurt'un 5 yıllık sözleşme imzaladığı Randal Kolo Muani, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 23 gol, 17 asistlik istatistik yakalamıştı.

80 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
RMC Sport'un haberine göre Real Madrid, 24 yaşındaki forveti gündemine aldı. Haber detayında Eintracht Frankfurt'un Randal Kolo Muani için 80 milyon Euro istediği aktarıldı. Randal Kolo Muani, Bundesliga'da sezonu 15 gol, 14 asistle tamamlamıştı.

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Real Madrid'den Kolo Muani atağı! 80 milyon Euro'ya gidebilir
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