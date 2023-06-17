BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş isterse Daler Kuzyaev imzalar

Beşiktaşlı idareciler, 30 yaşındaki oyuncuya resmi teklifte bulunmazken teknik direktör Şenol Güneş'in onayına sundu. Zenit ile sözleşmesi iki hafta sonra resmen bitecek olan tecrübeli orta sahanın bonservissiz olması cezbediyor.

Ancak deneyimli teknik adamın, ön libero ve 10 numara profili istediği bilinirken ağırlıklı olarak merkez orta sahada görev yapan Rus oyuncu konusunda görüşünün ne olacağı merak ediliyor.

Tecrübeli teknik adam "Olur" yanıtı verdiği takdirde, siyah-beyazlı yetkililer, vakit kaybetmeden harekete geçerek oyuncuyla görüşüp transferini bitirecek.