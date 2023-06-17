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Giriş Tarihi: 17.6.2023 14:19 Son Güncelleme: 17.6.2023 14:30

GALATASARAY HABERLERİ: Wesley Sneijder'den olay Galatasaray itirafı! "Liverpool'da değil orada başaracağımı düşündüm"

GALATASARAY HABERLERİ: Wesley Sneijder’den olay Galatasaray itirafı! Liverpool’da değil orada başaracağımı düşündüm

Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran ismi Wesley Sneijder, Sarı-Kırmızılı takıma transferiyle ilgili olarak çarpıcı bir itirafta bulundu. Hollandalı yıldız, 2010 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanamamasıyla ilgili de konuştu.

Galatasaray'da 2013-2017 yıllarında forma giyen ve performansı ile efsaneler arasına giren Wesley Sneijder, 2019 yılında aktif futbola veda etmişti. Hollandalı futbolcu, seneler sonra sarı-kırmızlı takım hakkında flaş bir itirafta bulundu.

İşte Wesley Sneijder'in açıklamaları...

"2011'de Manchester United'a transfer olmaya yakındım. Menajerime 'United ne oldu?' diye sordum. O da bana 'Hiçbir şey olmadı, bitti' dedi. 2 yıl sonra öğrendim ki kendisi için fazla para istemiş ve bu yüzden anlaşma sağlanamamıştı. Bunu Alex Ferguson tanıdıklarımdan birine söylemişti. İstanbul'a gitmeden önce Galatasaray ile Liverpool arasında bir seçim yapmak zorunda kaldım. O dönem Liverpool en iyi durumunda değildi. Benim için önemli olan kupalar, ödüller kazanacağım yere gitmek istememdi ve bunu Liverpool'da değil Galatasaray'da başaracağımı düşündüm. Harika bir kariyerim oldu. Aldığım tüm kararlardan dolayı memnunum.

"BALLON D'OR'U KAZANAMADIĞIM İÇİN ŞAŞIRDIM"
Tek pişmanlığım Madrid'deki ilk eşimden boşandığım zamandı. Gençtim ve alkolün bazı şeyleri unutmak için iyi bir ilaç olduğunu düşünüyordum. O dönem ciddi anlamda beni etkiledi ve kulüpten de ayrılmak zorunda kaldım. Zihinsel olarak iyi durumda olsaydım. Ronaldo ve Benzema gibi uzun yıllar Real Madrid'de kalabilirdim. Ne olursa olsun oradan ayrıldıktan sonra Inter'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. O dönem iyi bir performans sergilemiştim ve Ballon d'Or'u kazanamadığım için şaşırdım. Ama bu çok umurumda değil. Tek bir hayalim vardı, o da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Bu bireysel ödüller kazanmaktan daha iyiydi benim için. Herkes 2010'da Ballon d'Or'u kazanmam gerektiğini konuşuyor ve bu hala bende iyi bir his uyandırıyor."

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GALATASARAY HABERLERİ: Wesley Sneijder'den olay Galatasaray itirafı! "Liverpool'da değil orada başaracağımı düşündüm"
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