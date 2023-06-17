GALATASARAY HABERLERİ: Wesley Sneijder'den olay Galatasaray itirafı! "Liverpool'da değil orada başaracağımı düşündüm"

"BALLON D'OR'U KAZANAMADIĞIM İÇİN ŞAŞIRDIM"

Tek pişmanlığım Madrid'deki ilk eşimden boşandığım zamandı. Gençtim ve alkolün bazı şeyleri unutmak için iyi bir ilaç olduğunu düşünüyordum. O dönem ciddi anlamda beni etkiledi ve kulüpten de ayrılmak zorunda kaldım. Zihinsel olarak iyi durumda olsaydım. Ronaldo ve Benzema gibi uzun yıllar Real Madrid'de kalabilirdim. Ne olursa olsun oradan ayrıldıktan sonra Inter'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. O dönem iyi bir performans sergilemiştim ve Ballon d'Or'u kazanamadığım için şaşırdım. Ama bu çok umurumda değil. Tek bir hayalim vardı, o da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Bu bireysel ödüller kazanmaktan daha iyiydi benim için. Herkes 2010'da Ballon d'Or'u kazanmam gerektiğini konuşuyor ve bu hala bende iyi bir his uyandırıyor."