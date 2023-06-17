Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Luka Modric 200 milyon Euro'luk teklifi reddetti
Giriş Tarihi: 17.6.2023 14:09 Son Güncelleme: 17.6.2023 14:27

Luka Modric 200 milyon Euro'luk teklifi reddetti

Luka Modric 200 milyon Euro’luk teklifi reddetti

Real Madrid'in 37 yaşındaki yıldızı Luka Modric, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den gelen yıllık 200 milyon Euro maaş içeren teklifi reddetti.

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Luka Modric'e dev bir teklif yapıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi bitmesine rağmen takımda kalması beklenen 37 yaşındaki Modric'e Al-Hilal 200 milyon Euro teklif etti.

3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Al Hilal, Ballon d'Or ödülü Hırvat yıldıza senelik olarak 200 milyon Euro maaş içeren bir teklifte bulunmasına rağmen Modric, Real Madrid'in uzatma teklfini kabul etti.

İspanya'da kalmayı tercih eden Modric, Al-Hilal'i redderken önümüzdeki sezonun ardından futbolu bırakmayı düşündüğü de haberin detayları arasında. Bu sezon Real ile 52 resmi maça çıkan Modric takımına 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti
İş dünyası ve bankacılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”
CHP’de eski ‘sır’ isimler gitti yenileri mi geldi?
Şu bizim cici ekonomistlerimiz
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! MLKP'nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi
Şener’i bırakın da patronunuz Kemal Bey’e oy vermiş midir?
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
Donald Trump'tan zehir zemberek çıkış! ABD'deki 'derin sistem'e vurgu yaptı: Beni hapse atmak istiyorlar çünkü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Luka Modric 200 milyon Euro'luk teklifi reddetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA