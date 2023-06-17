Luka Modric 200 milyon Euro’luk teklifi reddetti

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Luka Modric'e dev bir teklif yapıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi bitmesine rağmen takımda kalması beklenen 37 yaşındaki Modric'e Al-Hilal 200 milyon Euro teklif etti.

3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Al Hilal, Ballon d'Or ödülü Hırvat yıldıza senelik olarak 200 milyon Euro maaş içeren bir teklifte bulunmasına rağmen Modric, Real Madrid'in uzatma teklfini kabul etti.

İspanya'da kalmayı tercih eden Modric, Al-Hilal'i redderken önümüzdeki sezonun ardından futbolu bırakmayı düşündüğü de haberin detayları arasında. Bu sezon Real ile 52 resmi maça çıkan Modric takımına 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.