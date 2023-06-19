Marek Hamsik kafa karıştırdı!

çatısı altında iki dönem forma terleten Marek Hamsik, sezon bitmeden futbol kariyerine nokta koyacağını açıklamış ve çıktığı son maçta duygusal anlar yaşamıştı. Ancak önceki akşam önemli bir gelişme yaşandı. Slovak futbolcu, milli takım kampına katıldı veKarşılaşmada asist yapan ve 81 dakika sahada kalan 35 yaşındaki futbolcunun kariyerini noktaladığını açıklamasına rağmen milli takımda görev yapması kafa karıştırdı.