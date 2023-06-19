Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marek Hamsik kafa karıştırdı!
Giriş Tarihi: 19.6.2023 09:05 Son Güncelleme: 19.6.2023 09:14

Marek Hamsik kafa karıştırdı!

SPOR SERVİSİ
Marek Hamsik kafa karıştırdı!

Trabzonspor'da 2 sene forma giyen Slovak futbolcu kariyerini sonlandıracağını açıklamıştı. Yıldız isim milli takım kampına katıldı ve Slovakya'nın Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında İzlanda'yı 2-1'le geçtiği maça 11'de başladı ve kafaları karıştırdı.

Trabzonspor çatısı altında iki dönem forma terleten Marek Hamsik, sezon bitmeden futbol kariyerine nokta koyacağını açıklamış ve çıktığı son maçta duygusal anlar yaşamıştı. Ancak önceki akşam önemli bir gelişme yaşandı. Slovak futbolcu, milli takım kampına katıldı ve Slovakya'nın Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında İzlanda'yı 2-1'le geçtiği maça 11'de başladı. Karşılaşmada asist yapan ve 81 dakika sahada kalan 35 yaşındaki futbolcunun kariyerini noktaladığını açıklamasına rağmen milli takımda görev yapması kafa karıştırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Abdüllatif Şener' itirafı: Vekilken insanların içerisinde söyledi...
LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde "Kürdistan" sloganı attılar
İngiltere’de ekonomik kriz mağazaları vurdu: Kilo ile giysi satıyorlar
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Baştan siyasi ilkesizlik
İstanbul'da LGBT terörüne geçit yok! HDP'li vekilin skandal sözlerine AK Partili Dağ'dan tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için eleştirilmişti! Abdüllatif Şener'den CHP'lileri kızdıracak yanıt
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan, üs bölgesindeki askerlerle telefonda görüştü: Sizlerin duruşu milletin huzuru olacak
SON DAKİKA | Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı
Son dakika haberi: UEFA Uluslar Ligi şampiyonu İspanya! Hırvatlar penaltılarda yıkıldı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Marek Hamsik kafa karıştırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA