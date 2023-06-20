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Giriş Tarihi: 20.6.2023 18:05

Mehmet Topal: Valencia benim ikinci evim gibi

DHA
Mehmet Topal: Valencia benim ikinci evim gibi

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, "İspanya benim ikinci evim gibi. Birçok arkadaşım var. Stoke City'e attığım golü hatırlıyorum. Harika bir goldü" ifadelerini kullandı.

Bir dönem İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia'da forma giyen eski milli futbolcu, tatil için gittiği İspanya'da eski kulübünü ziyaret etti. Valencia'nın daveti üzerine ailesiyle birlikte İspanya'ya giden milli futbolcu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Futbol kariyerinde birçok rekorlar kıran ve Süper Lig'de 3 büyük kulüpte forma giyen Mehmet Topal, Valencia kulübünün sosyal medyasına İspanyolca yaptığı açıklamalarda, "Valencia benim için ikinci bir ev gibi. Dört ya da beş gün boyunca buraya tatile geldim. Ne zaman buraya gelsem, birçok arkadaşım var. Stoke City'ye karşı ilk golümü hatırlıyorum, ne harika bir goldü" şeklinde konuştu.

"CENK ÖZKACAR İYİ BİR OYUNCU"

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Valencia forması giyen ve bu sezon bonservisi alınan milli futbolcu Cenk Özkacar ile ilgili de konuşan Mehmet Topal, "Cenk gerçekten iyi ve kaliteli bir oyuncu. Aynı zamanda iyi de bir insan. Türkiye milli takımı için oynuyor. Türkiye'de, herkes onu tanıyor. Cenk gerçekten iyi bir oyuncu" dedi.

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Mehmet Topal: Valencia benim ikinci evim gibi
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