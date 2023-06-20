Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mehmet Topal'dan eski takımı Valencia'ya ziyaret!
Giriş Tarihi: 20.6.2023 15:29

Mehmet Topal'dan eski takımı Valencia'ya ziyaret!

AA
Mehmet Topal’dan eski takımı Valencia’ya ziyaret!

Aktif kariyerini geçen yıl noktalayan Mehmet Topal, bir dönem formasını giydiği İspanyol ekibi Valencia'yı ziyaret etti.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülü mesajda, Valencia'nın ikinci evi gibi olduğunu belirten Mehmet Topal, "Ailemle birkaç günlüğüne tatil için geldim. Buraya ne zaman gelsem birçok arkadaşımı görüyorum. Stoke City'ye karşı oynadığım maçı hatırlıyorum, harika bir gol atmıştım." ifadelerini kullandı.

Valencia'ya transfer olan Cenk Özkaçar'la ilgili düşüncelerini de aktaran Mehmet Topal, "Cenk gerçekten iyi, çok kaliteli bir oyuncu. İyi bir insan. Türk Milli Takımı'nda da oynadı." dedi.

2010 yılında Valencia'ya transfer olan Mehmet Topal, İspanya temsilcisinde geçirdiği 2 sezonda 59 resmi maça çıktı ve 3 kez fileleri havalandırdı.

Mehmet Topal, geçen yıl temmuz ayında aktif futbol kariyerini noktalamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Başkan Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
Sonuna kadar okuyun
Yusuf Ziya Odabaş'tan Cumhur İttifakı'na ve işçiye ağır hakaret
MHP Lideri Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir
Son dakika haberleri: A Milli Takım’dan görkemli galibiyet! Nefes kesen maçta Arda ve Umut, Galler'i yıktı...
FETÖ’cü Garson ve muhalefetin sessizliği
Akşener’in eski danışmanı Özvarinli ‘İçerideki sırları biliyorum’ diyerek uyardı! Ülkücülere safları terk et çağrısı
Bana ‘ekonomi bakanı’ lazım!
CHP'deki koltuk savaşında yeni perde! Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' göndermesi: Kendi işinizi yapın
CHP’lilere hançer darbesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Topal'dan eski takımı Valencia'ya ziyaret!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA