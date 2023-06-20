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Giriş Tarihi: 20.6.2023 15:13

Real Madrid yeni transferi Joselu'yu basına tanıttı

AA
Real Madrid yeni transferi Joselu’yu basına tanıttı

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, küme düşen Espanyol'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 33 yaşındaki İspanyol forvet Jose Luis Mato Sanmartin'i (Joselu lakaplı) basına tanıttı.

"Real Madrid Şehri" adlı kulübün spor tesislerinde yapılan tanıtımda konuşan Joselu, "Real Madrid armasını taşımak bir futbolcu için en büyük onurdur." dedi.

Geçtiğimiz sezon Robert Lewandowski (23) ve Karim Benzema'nın (19) ardından 16 gol ile La Liga'da en fazla gol atan 3. futbolcu olan Joselu, kariyerinin ilk yıllarında 2010-2012 sezonları arasında sadece 1 maçta formasını giydiği Real Madrid'e geri dönmekten çok memnun olduğunu vurguladı.

"Real Madrid'den ayrıldığım günden beri buraya geri dönmeyi düşledim." diyen Joselu, ilk teklif geldiğinde heyecanından dolayı imza atana kadar eşine ve çocuklarına hiçbir şey söylemediğini, eşinin olanlara halen inanamadığını aktardı.

İspanyol futbolcu, Real Madrid'den ayrılan Benzema'nın boşluğunu dolduracağı yönündeki yorumlara katılmadığını ifade ederek, "Hiçbir futbolcunun yerine gelmedim. Tecrübemi ve antrenörümün benden istediklerini sahaya yansıtmak için buradayım. Karim büyük bir futbolcu. Ben başka türde bir futbolcuyum. Fizik yönümü daha fazla kullanan biriyim ve gol atmayı seviyorum. Takıma nasıl bir katkı vereceğimi biliyorum." şeklinde konuştu.

Kadrosundaki önemli futbolculardan Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Diaz ve Eden Hazard ile yollarını ayıran Real Madrid, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hızlı hareket ederek Joselu'dan önce Fran Garcia, Brahim Diaz ve Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı.

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Real Madrid yeni transferi Joselu'yu basına tanıttı
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