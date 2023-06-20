Samsun’da milli bayram

Samsun'da dün milli bayram havası vardı. 27 yıl aradan sonra Samsun'da sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı'na Ay-Yıldızlı taraftarlar büyük destek verdi. Şehirde maç öncesi adeta seferberlik ilan edilirken,33 bin 919 kapasiteli Samsun 19 Mayıs Stadı'nda boş koltuk bırakmayan Türk futbolseverler, tribünleri kırmızı beyaza boyayarak 90 dakika boyunca coşkuyla tezahürat yaptı. Bu muhteşem atmosferin de etkisiyle Bizim Çocuklar rakibini ezdi,TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçın ardından Kuntz'un geleceğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Letonya'da öldük öldük dirildik ama bugün (dün) güzel bir galibiyet oldu. Önümüzde genel kurulumuz var. Genel kurulu geçelim, ondan sonra yeni yönetimimizle oturup karar vereceğiz."Maçın ardından Milli Takım'ı tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Güzel bir galibiyet elde etti Milli Takım. Penaltı kaçtı, 2 gol VAR'dan iptal edildi ama bırakmadılar maçı ve müthiş bir sonuç aldılar. İhtiyacımız vardı böyle bir sonuca. Avrupa Şampiyonası yolunda önemli adımlar attık. Milletimize armağan ediyoruz" dedi.