Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray efsanesi Ümit Karan SABAH Spor'a konuştu! "Okan Buruk tartışılmaz"

Süper Lig'de sezona Okan Buruk'un Galatasaray'ı damga vurdu. 49 yaşındaki teknik adam, eski takımı ile ilk sezonunda en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarak mutlu sona ulaştı.

Biz de onu birlikte Galatasaray ve Milli Takım'da forma giydiği eski futbolcu Ümit Karan'a sorduk. İşte en son Kastamonuspor'u çalıştıran Karan'ın açıklamaları...

Futbolcu Okan Buruk ile teknik direktör Okan Buruk arasındaki farklar neler? Bize anlatır mısınız?

Karakter anlamında hiçbir değişim yok. O zaman neyse şu anda da aynı. İnsanlara yaklaşımı ılımlıydı, saygılıydı. Şu an da aynı şekilde devam ediyor, çok düzgün bir karakter.

Böyle bir başarı bekliyor muydunuz? Süper Lig'deki başarısını Avrupa'da da sürdürür mü sizce?

Bakıyorum, başarıya rağmen hâlâ eleştirenler var. Ama adam Akhisar'da Türkiye Kupası'nı aldı. Başakşehir'de şampiyon oldu. Şimdi Galatasaray'da aynı başarıyı gösterdi. Daha ne yapmak gerekiyor. Genç bir teknik direktör ve bu yaşta böyle başarılar elde etti. Bence tartışmaya açık bir konu değil. Okan hoca çok değil, çok çok başarılı bir hoca. İnanıyorum ki Avrupa'da da başarılı olacak. Biz bilgisayarın 'B' sinin ne olduğunu bilmezken Okan hoca bilgisayar kullanırdı, oralarda bir şeylerle uğraşırdı. Bizimle de çok dalga geçerdi. Gelişim olarak bizden çok önde gidiyordu. Bunun da karşılığını alıyor.

"SEYİRCİ HERKESİ BÖYLE SEVMEZ"

Eski bir golcü olarak İcardi'nin performansını nasıl buldunuz? Takımda kalmazsa yeri doldurulabilir mi?

İcardi bu sezon lige damga vuran futbolcu oldu. Özellikle son 7-8 hafta gösterdiği performans, takımı sırtlaması büyük başarı. Her zaman birçok gol atabilirsiniz ama onun attığı goller değerliydi. Puan getiren goller oldu. Takımın düşüş anlarında hep ön plana çıktı, takımını ayağa kaldırmasını bildi. Bence en önemli özelliklerinden birisi de hem oynuyor hem oynatıyor hem atıyor hem attırıyor.

Koşular yaparak arkadaşlarına alan açıyor. Kendimle kıyasladığım zaman, ben daha bencil bir oyuncuydum. Asist özelliği ağır basan bir santrfor değildim. İsteriz İcardi burada kalsın ama gösterdiği bu performansla kolay iş değil. Her zaman atan ve tutan önemli ama İcardi'nin eksikliği büyük ölçüde hissedilir. Takıma uyumu, seyircinin sevgisi, bunlar bu kadar kolay oluşan şeyler değil. Bunların yerini doldurmak zor olur. O seviyelerde golcü bulmak zor artık Avrupa'da.

"BİZİM ZAMANIMIZDA GOL ATMAK ZORDU"

Sizin oynadığınız zaman mı, şu an mı şampiyon olmak daha zor?

Bizim oynadığımız zamanki futbol ile şu anki futbol çok farklı. Bana göre o zaman daha çok önemli futbolcular, yıldızlar vardı. Biz Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz zaman karşımızda Puyol vardı, İniesta vardı. Fenerbahçe maçında Lugano-Edu vardı. Bizde Bülent, Popescu, Song, Thomas vardı. Tabii o zaman gol atmak kolay değildi, daha zordu. Futbol değişiyor, şu an daha hızlandı. Bizim zamanımızda çok daha fazla yıldız öne çıkıyordu. Şu an takım oyunu ön plana çıkıyor.