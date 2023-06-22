Galatasaray’ın Johnny Cardoso’ya teklifi belli oldu! 6 milyon euro...

Galatasaray'da yaz transfer dönemi için hareketlilik başladı. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha konusunda listeye sürpriz bir isim eklendi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Brezilya ekibi Internacional forması giyen Johnny Cardoso'ya talip oldu.

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Yönetimin, 21 yaşındaki orta alan oyuncusu için 6 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayan Cardoso'ya Napoli, Betis ve Brighton'ın da ilgilendiği ifade edildi.

Brezilya asıllı ABD vatandaşı olan Johnny bu sezon 26 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti. 21 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.