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Giriş Tarihi: 22.6.2023 11:57

Galatasaray'ın Johnny Cardoso'ya teklifi belli oldu! 6 milyon euro...

Galatasaray’ın Johnny Cardoso’ya teklifi belli oldu! 6 milyon euro...

Galatasaray, Internacional forması giyen Johnny Cardoso için 6 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Galatasaray'da yaz transfer dönemi için hareketlilik başladı. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha konusunda listeye sürpriz bir isim eklendi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Brezilya ekibi Internacional forması giyen Johnny Cardoso'ya talip oldu.

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Yönetimin, 21 yaşındaki orta alan oyuncusu için 6 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayan Cardoso'ya Napoli, Betis ve Brighton'ın da ilgilendiği ifade edildi.

Brezilya asıllı ABD vatandaşı olan Johnny bu sezon 26 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti. 21 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.

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Galatasaray'ın Johnny Cardoso'ya teklifi belli oldu! 6 milyon euro...
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