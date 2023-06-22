İlkay Gündoğan’ın yeni adresi belli oldu! İspanyol devi Barcelona...

Manchester City ile bu sezon Premier Lig, FA Cup ile İstanbul'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak müthiş bir sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan, Barcelona'ya transfer oldu. Türk asıllı Alman oyuncunun, teknik direktör Xavi'nin çok istediği Katalan ekibine 2+1 yıllık imza attığı bildirildi. İspanyol basını, Barça'nın 32 yaşındaki orta sahayı Almanya'da sağlık kontrolünden geçirdiğini ve kadrosuna kattığını yazdı. Manchester City'nin sözleşme uzatma önerisini geri çeviren İlkay, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri de kabul etmedi. Yıldız oyuncu, geride kalan sezonda M.City formasıyla 51 maçta 11 gol, 7 asistle oynayarak takımına önemli katkıda bulundu.