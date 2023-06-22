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Giriş Tarihi: 22.6.2023 12:09 Son Güncelleme: 22.6.2023 12:33

Kartal'a Tormena transferinde kötü haber!

Kartal’a Tormena transferinde kötü haber!

Welinton'un ayrılığı sonrası stoper tandemine bir takviye yapma kararı alan Beşiktaş'ın Vitor Tormena için Braga'ya teklif sunduğu iddia edildi. Siyah-beyazlıların bu teklifinin Portekiz temsilcisi tarafından kabul edilmediği aktarıldı.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın Braga forması giyen Vitor Tormena'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki stoper için Braga'ya 2 milyon 500 bin euroluk teklif sunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği kaydedildi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Braga, Beşiktaş'ın bu teklifini yetersiz buldu. Portekiz ekibinin, 27 yaşındaki stoper için 5 milyon euronun altındaki herhangi bir transfer teklifini kabul etmeyeceği aktarıldı.

Vitor Tormena geride kalan sezonda Braga formasını 40 maçta giydi. Brezilyalı stoper bu maçlarda 1 gol ile 1 asist üretti. Portekiz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek tecrübeli savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Sao Paulo altyapısında yetişen Vitor Tormena daha sonra Novorizontino, Gil Vicente ve Portimonense formaları giydi.

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Kartal'a Tormena transferinde kötü haber!
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