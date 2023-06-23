FENERBAHÇE HABERLERİ | Rafaela Pimenta: Arda Güler, Avrupa’nın en iyisi olacak

ARDA İÇİN EL CLASICO

Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üç saat süren ilk görüşmede ikna edemediği Arda Güler, Avrupa'ya gitmekte kararlı. Arda ve ailesi düşünmek için süre isterken taraflar kısa süre içerisinde ikinci kez bir araya gelecek.

İspanyol AS Gazetesi ise birçok kulübün peşinde olduğu Arda için Real Madrid'in de devreye girdiğini yazdı. F.Bahçeli futbolcuya "Türk Messi" benzetmesi yapılan haberde, Real Madrid'in, genç yıldızı transfer etmesi durumunda ilk etapta kulübün ikinci takımı olan Castilla'da oynatmak istediği ve zamanla birinci takıma yükseltmeyi hedeflediği yazıldı.

Sport'ta yer alan habere göre ise Barcelona'nın da Arda Güler'in transferi için önemli bir çaba harcayacağı aktarıldı.