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Giriş Tarihi: 23.6.2023 08:43 Son Güncelleme: 23.6.2023 08:45

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rafaela Pimenta: Arda Güler, Avrupa'nın en iyisi olacak

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE HABERLERİ | Rafaela Pimenta: Arda Güler, Avrupa’nın en iyisi olacak

Haaland, Verratti, Pogba gibi dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Rafaela Pimenta, Fenerbahçeli Arda Güler için "Onu birçok kulüp istiyor. Gelecekte Avrupa futbolunun en iyi oyuncusu olacak. Potansiyeli çok yüksek ve zeki bir oyuncu" dedi.

Erling Haaland, Marco Verratti, Paul Pogba gibi dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Rafaela Pimenta, Fenerbahçe'nin ikna etmek için yoğun çaba harcadığı Arda Güler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

18 yaşındaki oyuncunun da listeye girdiği Golden Boy adaylarının açıklandığı törende konuşan Pimenta, "Arda'yı birçok kulüp transfer etmek istiyor. O gelecekte Avrupa futbolunun en iyi oyuncusu olacak. Potansiyeli çok yüksek ve zeki bir oyuncu" yorumunu yaptı.

ARDA İÇİN EL CLASICO
Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üç saat süren ilk görüşmede ikna edemediği Arda Güler, Avrupa'ya gitmekte kararlı. Arda ve ailesi düşünmek için süre isterken taraflar kısa süre içerisinde ikinci kez bir araya gelecek.

İspanyol AS Gazetesi ise birçok kulübün peşinde olduğu Arda için Real Madrid'in de devreye girdiğini yazdı. F.Bahçeli futbolcuya "Türk Messi" benzetmesi yapılan haberde, Real Madrid'in, genç yıldızı transfer etmesi durumunda ilk etapta kulübün ikinci takımı olan Castilla'da oynatmak istediği ve zamanla birinci takıma yükseltmeyi hedeflediği yazıldı.

Sport'ta yer alan habere göre ise Barcelona'nın da Arda Güler'in transferi için önemli bir çaba harcayacağı aktarıldı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ | Rafaela Pimenta: Arda Güler, Avrupa'nın en iyisi olacak
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