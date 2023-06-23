Fenerbahçe'nin yeni süper starı: "Bosna Elması" Edin Dzeko'nun sıradışı hayat hikayesi

Premier Lig'de Manchester City formasıyla gollerini attıktan sonra formasının altındaki tişörtte yazan "Za moje mahalce", savaşın burktuğu bir çocuğun tüm hayatını anlatıyordu aslında. Saraybosna'da 1986 yılında doğan Edin Dzeko, "Bu gol mahallem için" diye haykırıyordu o tişörtle. O mahallenin adı Otoka'ydı ve aile 35 m2'lik bir odada Edin 5 yaşına geldiğinde yağan bombalar altında hayatta kalma mücadelesi veriyordu.
ANNESİ BELMA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRDİ
Edin'in ilk topla buluştuğu sahaya 3 bombanın düşmesi, annesi Belma'nın ona sokağa çıkma yasağı getirmesi o zor günlerin anıları arasında kaldı. Yusuf Sehovic onu 10 yaşında keşfettiğinde "Savaş zamanı yemek bulmakta zorlanıyor, bombaların nereye düştüğünü tahmin etmeye çalışıyorduk" diyen Edin, çelimsiz ve kısa boylu bir çocuktu. Onu Zeljeznicar altyapısına götürdü Sehovic. Hayali Andrij Shevchenko gibi büyük bir forvet olmaktı çocuğun, ilk zamanlarında fiziği yetersiz diye orta sahada görev yapıyordu. Çekler onu keşfettiğinde Dzeko'nun boyu 1.93 cm olmuş ve 30 bin Euro karşılığında gittiği Teplice'de 2006- 2007 sezonunda ligin en çok gol atan ikinci oyuncusu olmayı başarmıştı.
TÜRKİYE MAÇINDA İLKİ YAŞADI
2007'de Türkiye maçı ile ilk kez milli oldu ve golünü attı. Artık merdivenleri birer birer çıkma vaktiydi. Wolfsburg'un kapısından girdiği sezonu Bayern Münih şampiyon bitirdi ama ertesi sezon Grafite ile hücum hattında kurdukları ortaklık o Bayern'i 5-1 ile sahadan sildikleri ve kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandığı sezon olarak tarihe geçti. Dzeko'nun o günlerdeki lakabı "Saraybosna Kuğusu''ydu. İnce, uzun ve narin. Sonraları ona "Bosna Elması" lakabını takacaklardı. Wolfsburg günlerinde en yakın olduğu isim ise Galatasaray forması da giymiş Misimovic'ti. Yolu yine Galatasaray'dan geçen bir başka isim Roberto Mancini, onu Manchester City'ye 37 milyon Euro karşılığında aldığında Bundesliga'dan gidenler arasında rekor transfer oldu ve ülkesinden yetişen futbolcular arasında da Balic'i (Fenerbahçe-Real Madrid) solladı.
11 YIL SONRA MANCHESTER CİTY'E İSTANBUL'DA RAKİP OLDU
Manchester City'de ikinci sezonunun son haftasında unutulmaz maçta attığı beraberlik golü ve Agüero'nun son saniye golüyle İngiliz kulübü 44 yıl sonra şampiyon olurken Dzeko, elbette ki 11 yıl sonra Manchester City'e İstanbul'da rakip olacağını bilmiyordu. 130 maç ve 50 golle Premier Lig kariyerine Roma'ya kiralık gittiği sezonla son verdi. İlk sezon ısınma sezonuydu ve Dzeko, 6 yılda attığı 119 golle Roma tarihinde Totti (307) ve Pruzzo'nun (138) ardından en çok gol atan 3. isim oldu. 2021'de geldiği, 111 maçta 34 gol attığı İnter formasını son kez giydiği İstanbul'daki Devler Ligi finalinden sonra Milano kulübünün "Bir sezon daha kal" teklifine rağmen kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı attı. Ailesine, doğduğu topraklara bağlılığı ile bilinen Mithat ve Belma'nın oğlu Edin, Roma'da Casal Palocco'da bir villa sahibi. Dubrovnik'te de bir villası olan Dzeko, aynı şehirde Ritual Cafe'nin ortağı. Ayrıca ülkesinin ilk UNİCEF elçisi olarak 10 yıldır görev yapıyor.