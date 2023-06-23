Fenerbahçe'nin yeni süper starı: "Bosna Elması" Edin Dzeko'nun sıradışı hayat hikayesi

TÜRKİYE MAÇINDA İLKİ YAŞADI

2007'de Türkiye maçı ile ilk kez milli oldu ve golünü attı. Artık merdivenleri birer birer çıkma vaktiydi. Wolfsburg'un kapısından girdiği sezonu Bayern Münih şampiyon bitirdi ama ertesi sezon Grafite ile hücum hattında kurdukları ortaklık o Bayern'i 5-1 ile sahadan sildikleri ve kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandığı sezon olarak tarihe geçti. Dzeko'nun o günlerdeki lakabı "Saraybosna Kuğusu''ydu. İnce, uzun ve narin. Sonraları ona "Bosna Elması" lakabını takacaklardı. Wolfsburg günlerinde en yakın olduğu isim ise Galatasaray forması da giymiş Misimovic'ti. Yolu yine Galatasaray'dan geçen bir başka isim Roberto Mancini, onu Manchester City'ye 37 milyon Euro karşılığında aldığında Bundesliga'dan gidenler arasında rekor transfer oldu ve ülkesinden yetişen futbolcular arasında da Balic'i (Fenerbahçe-Real Madrid) solladı.