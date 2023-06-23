Galatasaray’a Moise Kean’den kötü haber! Karar verildi...

Transfer için düğmeye basan Galatasaray'da öncelik hücum hattına verildi. Gomis ve Mohamed'in ayrılmasının ardından golcü eksikliği yaşayan sarı-kırmızılılar, santrfor takviyesi yapmak istiyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da geniş ve kaliteli bir kadro kurulmak amaçlanıyor.

MOISE KEAN ATAĞI!

Doğrudan katkı verecek yıldızlara yönelen Aslan, gözünü Juventus'ta forma giyen Moise Kean'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Moise Kean'in Zaniolo ile takası da gündeme gelmişti.

KARAR VERİLDİ

İtalyan devi Juventus, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Moise Kean hakkında net kararını verdi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus yönetimi, Moise Kean'in takımda kalmasını istiyor. Çizme ekibinin genç oyuncuya ayrılık kapılarını kapattığı ifade edildi. Kulüpten ayrılması beklenmeyen genç yıldızın, teknik direktör Allegri'nin gelecek yılki planlarının bir parçası olacağı kaydedildi. (fotoMaç)