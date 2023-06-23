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Giriş Tarihi: 23.6.2023 17:42

Hull City, Corendon Summer Tour 2023 hazırlık kampı için Türkiye'ye gelecek

İHA
Hull City, Corendon Summer Tour 2023 hazırlık kampı için Türkiye’ye gelecek

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City yeni sezon öncesi hazırlık kampı ve dostluk maçları için 2 Temmuz Pazar günü Corendon Airlines'ın Hull City için özel tasarladığı uçakla Türkiye'ye gelecek.

Hull City, 'Corendon Summer Tour 2023' etkinliği kapsamında 2-12 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Hull City'nin Galatasaray ve Hatayspor ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Başkan Vekili Tan Kesler, Teknik Direktörü Liam Rosenior, takımın Türk yıldız oyuncusu Ozan Tufan ve futbolcuların katılımıyla 4 Temmuz Salı günü düzenlenecek basın toplantısında yeni sezon yatırımları, hedefleri ve planlamaları konuşulacak.

Hull City, 'Corendon Summer Tour 2023' kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli Stadyumu'nda Galatasaray ile dostluk maçı oynayacak.

Turuncu-siyahlılar, 9 Temmuz Pazar günü Hatayspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde de Riva'daki kampta hazırlıklarına devam edecek.

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Hull City, Corendon Summer Tour 2023 hazırlık kampı için Türkiye'ye gelecek
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