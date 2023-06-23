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Giriş Tarihi: 23.6.2023 10:55

La Liga'da yeni sezonun El Clasico tarihleri belli oldu

La Liga’da yeni sezonun El Clasico tarihleri belli oldu

La Liga'da 2023/24 sezonunun fikstürü çekildi. Son şampiyon Barcelona sezonu Getafe deplasmanında açarken Real Madrid Athletic Bilbao'ya konuk olacak. İlk El Clasico ise 11. haftada oynanacak.

İspanya La Liga'da 2023/24 sezonunun fikstürü belli oldu. La Liga'dan yapılan açıklamaya göre sezonda ilk El Clasico ligin 11. haftasında 29 Ekim'de oynanacak. Mücadeleye Barcelona ev sahipliği yapacak.

Real Madrid'in ev sahipliğindeki El Clasico ise ligin 32. haftasında 21 Nisan 2024'te oynanacak.

La Liga'da 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, sezonu Getafe deplasmanında açarken Real Madrid, Athletic Bilbao'ya konuk olacak.

BARCELONA İÇ SAHA MAÇLARINI FARKLI BİR YERDE OYNAYACAK
Camp Nou'yu yenilemek için çalışmalara başlayan Barcelona, 2023-24 sezonunda iç saha maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

Barcelona'nın Camp Nou'yu yenileme çalışmalarının 1.5 milyar Euro'ya tamamlanması bekleniyor.

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La Liga'da yeni sezonun El Clasico tarihleri belli oldu
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