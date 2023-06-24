GALATASARAY HABERLERİ: Falaye Sacko’da yeni gelişme

Fransız basınında yer alan habere göre; Montpellier'de forma giyen sağ bek oyuncusunun bu yaz takımından ayrılabilir. Sacko'nun kulübünde mutlu olduğu ancak menajerinin bazı takımlar ile görüşmelerde bulunduğu belirtilirken bu takımların Celta Vigo ve Galatasaray olduğu kaydedildi.

MONTPELLİER PERFORMANSI

Falaye Sacko, Montpellier forması ile bu sezon toplam 36 resmi maça çıktı. Malili futbolcu söz konusu maçlarda 1 kez gol atarken, 3 kez de asist performansı sergilerdi. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. (Star)