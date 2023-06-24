Göztepe’de imza şov başlayacak

Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda, prensipte anlaşma sağlanan Altınordulu sol bek Ali Dere, Kasımpaşalı stoper Tarkan Serbest ve Trabzonsporlu orta saha Doğucan Haspolat, tatil bitimi resmen Göztepeli olacak. Yabancı transferinde de özellikle yurt dışında görüşmelerini sürdüren Göz-Göz'ün 26 Haziran'da başlayacak transfer sezonuyla birlikte vites yükselteceği kaydedildi. İç transferde ise en önemli gündem maddesi Emir Ortakaya olacak. Geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan 18 yaşındaki stoper, ilk olarak sarı-lacivertlilerin kampına katılacak. Fenerbahçe'nin başına geçecek teknik direktörün netleşmesinin ardından Emir'in kaderi de belirlenecek.