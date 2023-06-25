Atan tamam sıra tutanda

Edin Dzeko'yu renklerine katmanın mutluluğu yaşayan Fenerbahçe, transfere hız kesmeden devam ediyor. 'Şampiyonluk için atanınkadar tutanın da iyi olmasıgerek' kuralını uygulamak isteyen sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisini alabilmek için şartları zorluyor. Dinamo Zagreb, '10 milyonEuro serbest kalmamaddesini getirenoyuncuyu alır' diyerek tok satıcıyı oynuyor. İki haftaönce 6 milyonEurobonservisbedeli ile ilkteklifini yapan sarı-lacivertliler, bu rakamı 7 milyon Euro'ya yükseltti. 28 yaşındaki kaleci,Fenerbahçe'nin 3+1 yıllık sözleşmeve yıllık 1.5 milyon netmaaş önerisine prensipte 'evet'demişti.
ALTAY, YEDEK KALMAK İSTEMİYOR
Livakovic'in transfer edilmesi halinde 2. kaleci durumuna düşecek Altay Bayındır, kulübede oturmak istemiyor. Fenerbahçe ile 2027 yılınakadar sözleşme uzatan milli eldiven, Avrupa'da bir takıma gidebileceğini menajerlerine iletti. Yönetim, 10 milyonEuro bonservis bedeli getirecek bir kulüple Altay için pazarlık yapmaya hazır.