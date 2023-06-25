Atan tamam sıra tutanda

Edin Dzeko'yu renklerine katmanın mutluluğu yaşayan Fenerbahçe, transfere hız kesmeden devam ediyor.kuralını uygulamak isteyen sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisini alabilmek için şartları zorluyor. Dinamo Zagreb,diyerek tok satıcıyı oynuyor.sarı-lacivertliler, bu rakamı 7 milyon Euro'ya yükseltti.Livakovic'in transfer edilmesi halinde 2. kaleci durumuna düşecek Altay Bayındır, kulübede oturmak istemiyor. Fenerbahçe ilemilli eldiven, Avrupa'da bir takıma gidebileceğini menajerlerine iletti. Yönetim,getirecek bir kulüple Altay için pazarlık yapmaya hazır.