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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Atan tamam sıra tutanda

Atan tamam sıra tutanda

Forvete Dzeko’yu alan Fenerbahçe, kaleye Livakovic takviyesi için Dinamo Zagreb’i ikna etmeye çalışıyor

Edin Dzeko'yu renklerine katmanın mutluluğu yaşayan Fenerbahçe, transfere hız kesmeden devam ediyor. 'Şampiyonluk için atanın kadar tutanın da iyi olması gerek' kuralını uygulamak isteyen sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisini alabilmek için şartları zorluyor. Dinamo Zagreb, '10 milyon Euro serbest kalma maddesini getiren oyuncuyu alır' diyerek tok satıcıyı oynuyor. İki hafta önce 6 milyon Euro bonservis bedeli ile ilk teklifini yapan sarı-lacivertliler, bu rakamı 7 milyon Euro'ya yükseltti. 28 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'nin 3+1 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon net maaş önerisine prensipte 'evet' demişti.

ALTAY, YEDEK KALMAK İSTEMİYOR
Livakovic'in transfer edilmesi halinde 2. kaleci durumuna düşecek Altay Bayındır, kulübede oturmak istemiyor. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşme uzatan milli eldiven, Avrupa'da bir takıma gidebileceğini menajerlerine iletti. Yönetim, 10 milyon Euro bonservis bedeli getirecek bir kulüple Altay için pazarlık yapmaya hazır.

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Atan tamam sıra tutanda
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