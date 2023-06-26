Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
Giriş Tarihi: 26.6.2023 13:45

Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

İHA
Real Madrid, Luka Modric’in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Hırvat yıldız Luka Modric’in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Luka Modric, Madrid temsilcisiyle 5 Şampiyonlar Ligi, 5 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 3 Lig, 2 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 23 kupa kazandı.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, takımda 11 sezondur forma giyen Hırvat futbolcu Luka Modric'in mukavelesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Modric, 2012 yılında transfer olduğu Real Madrid'de 488 maça çıkarken, 37 gol, 77 asistlik katkı sağladı.

TOPLAMDA 23 KUPA KAZANDI

Luka Modric, Madrid temsilcisiyle 5 Şampiyonlar Ligi, 5 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 3 Lig, 2 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 23 kupa kazandı.

Hırvat yıldız, ayrıca 2018 Ballon d'Or, 2018 En İyi FIFA Oyuncu Ödülü 2018, 2017-2018 UEFA Yılın Oyuncusu Ödülü, 2017 Kulüpler Dünya Kupası gibi bireysel ödüllerin de sahibi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
Yunanistan’da seçimi Miçotakis kazandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Prigojin, Putin’i nasıl ikna etti?
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
SON DAKİKA | Deprem bölgesi illerinden Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA