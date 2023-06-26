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Giriş Tarihi: 26.6.2023 17:57 Son Güncelleme: 26.6.2023 18:00

Trabzonspor'dan flaş transfer! Joqauin Fernandez ile anlaşma sağlandı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan flaş transfer! Joqauin Fernandez ile anlaşma sağlandı

Trabzonspor serbest statüde bulunan İspanyol stoper Joqauin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeni sezon için transfer hareketlerine devam eden Trabzonspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın da istekleri doğrultusunda hareket ediyor.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeyen bordo-mavililer, İspanyol stoper Joqauin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı.

Son olarak Real Valladolid forması giyen 27 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon takımıyla toplamda 29 resmi maçta forma giydi.

Kariyerine İspanya'nın Almeria takımında başlayan İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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Trabzonspor'dan flaş transfer! Joqauin Fernandez ile anlaşma sağlandı
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