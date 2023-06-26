Trabzonspor’dan flaş transfer! Joqauin Fernandez ile anlaşma sağlandı

Yeni sezon için transfer hareketlerine devam eden Trabzonspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın da istekleri doğrultusunda hareket ediyor.
Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeyen bordo-mavililer, İspanyol stoper Joqauin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı.
Son olarak Real Valladolid forması giyen 27 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon takımıyla toplamda 29 resmi maçta forma giydi.
Kariyerine İspanya'nın Almeria takımında başlayan İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.