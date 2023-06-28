Trabzonspor’un yeni yıldızları geliyor! Orsic ve Fernandez imzayı atacak...

Yeni bir yapılanmaya giden Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Nenad Bjelica'nın takımına istediği Orsic ve Fernandez, İstanbul'a geliyor. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Fernandez 19.20'de, Orsic ise 23.40'da İstanbul'da olacak. İki oyuncu daha sonra Perşembe günü Trabzon'a gelecek.
BJELICA'NIN İSTEDİĞİ İKİ OYUNCU
Orsic için uzun süredir transfer görüşmeleri yapan bordo-mavili takım, oyuncunun kulübünü ikna etti ve yıldız futbolcuya imzayı attıracak. Diğer yandan İspanyol ekibi Real Valladolid'de forma giyen deneyimli stoper Joaquin Fernandez de savunmadaki en önemli isim olacak.