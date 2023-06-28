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Giriş Tarihi: 28.6.2023 14:36 Son Güncelleme: 28.6.2023 14:38

Trabzonspor'un yeni yıldızları geliyor! Orsic ve Fernandez imzayı atacak...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’un yeni yıldızları geliyor! Orsic ve Fernandez imzayı atacak...

Geride bıraktığımı sezonda hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Nenad Bjelica ve Ertuğrul Doğan yönetimi, deneyimli hocanın istediği oyuncular ile anlaşmaya vardı. Orsic ve Fernandez, resmi imzaları atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Yeni bir yapılanmaya giden Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Nenad Bjelica'nın takımına istediği Orsic ve Fernandez, İstanbul'a geliyor. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Fernandez 19.20'de, Orsic ise 23.40'da İstanbul'da olacak. İki oyuncu daha sonra Perşembe günü Trabzon'a gelecek.

BJELICA'NIN İSTEDİĞİ İKİ OYUNCU

Orsic için uzun süredir transfer görüşmeleri yapan bordo-mavili takım, oyuncunun kulübünü ikna etti ve yıldız futbolcuya imzayı attıracak. Diğer yandan İspanyol ekibi Real Valladolid'de forma giyen deneyimli stoper Joaquin Fernandez de savunmadaki en önemli isim olacak.

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Trabzonspor'un yeni yıldızları geliyor! Orsic ve Fernandez imzayı atacak...
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