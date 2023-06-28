Trabzonspor’un yeni yıldızları geliyor! Orsic ve Fernandez imzayı atacak...

BJELICA'NIN İSTEDİĞİ İKİ OYUNCU

Orsic için uzun süredir transfer görüşmeleri yapan bordo-mavili takım, oyuncunun kulübünü ikna etti ve yıldız futbolcuya imzayı attıracak. Diğer yandan İspanyol ekibi Real Valladolid'de forma giyen deneyimli stoper Joaquin Fernandez de savunmadaki en önemli isim olacak.