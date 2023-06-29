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Giriş Tarihi: 29.6.2023 08:56 Son Güncelleme: 29.6.2023 09:04

Fenerbahçe’nin neferi göreve başladı!

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe’nin neferi göreve başladı!

Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük koltuğuna 1 seneliğine İsmail Kartal’ın getirildiğini “Camiamızın neferi, sorumluluktan kaçmadı” ifadeleriyle açıkladı. 62 yaşındaki hoca, soluğu Samandıra Tesisleri’nde alıp ekibiyle toplantı yaptı.

F.Bahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör İsmail Kartal, hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmişti. 62 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalamak amacıyla dün İstanbul'a geldi. Ardından Fenerbahçe, günlerdir beklenen resmi açıklamayı yaptı… Tecrübeli hoca ile 1 yıllığına el sıkışıldığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüp, "Yuvana hoş geldin" başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor." Tecrübeli teknik adam, daha sonra Samandıra'ya gitti ve ekibiyle toplantı yaparak göreve başladı.



PUAN CANAVARI
62 yaşındaki İsmail Kartal, F.Bahçe kariyerine 1996-1997'de gençlik gelişim koordinatörü olarak başladı. Bu sezonun ardından 2 yıl (1997-99) Otto Baric, Joachim Löw, Todor Veselinovic'in yardımcılığını yaptı. 2010-2014 arasında Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcısı oldu. 2014-15'in tamamında, 2021-22 sezonunun da yarısında teknik direktörlüğe getirildi. Kartal, iki ayrı dönemde Fenerbahçe'de 2.10 puan ortalaması yakaladı. Ligde toplamda 115 puan toplayıp, koltukta oturduğu sürede ligi ikinci sırada tamamladı.



ALİ KOÇ'UN ÖZEL UÇAĞIYLA GELDİ
İsmail Kartal dün Suudi Arabistan'dan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzaladı. 62 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz Cumartesi topbaşı yapacak olan sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya başlayacak. Milli futbolcular ise 4 Temmuz'da idmana katılacak.

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Fenerbahçe’nin neferi göreve başladı!
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