GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Paredes transferinin maliyetini açıkladılar

Transferde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, bonservisi Paris Saint Germain'de bulunan Leandro Paredes'i kadrosuna katmaya yakın olduğı iddia edildi.

Sport Mediaset'in haberine göre; Galatasaray, Arjantinli orta saha oyuncusu Paredes'e bir adım uzaklıkta. Sarı-Kırmızılılar'ın 29 yaşındaki oyuncu için PSG'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Haberde Leandro Paredes ile yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, 39 resmi maçta 1 gol, 2 asistle oynamıştı. Arjantinli oyuncunun, PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.