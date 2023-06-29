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Giriş Tarihi: 29.6.2023 15:39 Son Güncelleme: 29.6.2023 15:52

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Paredes transferinin maliyetini açıkladılar

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Paredes transferinin maliyetini açıkladılar

Galatasaray'ın, Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'i transfer etmeye çok yakın olduğu iddia edildi. İtalyan basını Leandro Paredes'in Sarı-Kırmızılı kulübe maliyetini de duyurdu.

Transferde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, bonservisi Paris Saint Germain'de bulunan Leandro Paredes'i kadrosuna katmaya yakın olduğı iddia edildi.

Sport Mediaset'in haberine göre; Galatasaray, Arjantinli orta saha oyuncusu Paredes'e bir adım uzaklıkta. Sarı-Kırmızılılar'ın 29 yaşındaki oyuncu için PSG'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Haberde Leandro Paredes ile yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, 39 resmi maçta 1 gol, 2 asistle oynamıştı. Arjantinli oyuncunun, PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Paredes transferinin maliyetini açıkladılar
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